Проти Динамо зараз не боїться грати ніхто, – екс-форвард збірної України

Колишній нападник збірної України Олександр Призетко вважає, що з такою грою Динамо може не потрапити до призової трійки.

"Динамо як і раніше лихоманить. Незважаючи на четирьохочковий відрив Колоса від конкурентів, ще не зрозуміло, чи зуміє команда Руслана Костишина забронювати за собою шосте місце. Тому кінцівка першого етапу обіцяє бути спекотною.

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Динамо може не потрапити на п'єдестал? На жаль, так. Зараз визначиться перша шістка, і там підуть матчі куди складніші за теперішні. У першому поєдинку після зимової перерви, з Ворсклою, киянам посміхнулася фортуна, а потім була поразка від СК Дніпро-1, яку не можна назвати випадковою. Помітив таку річ, що проти Динамо зараз не боїться грати ніхто. Упевнений, що Зоря, Десна і Олександрія ще поп'ють крові у свого більш авторитетного опонента.

Що видно з боку, то це недостатню індивідуальну майстерність футболістів. Кияни діють непогано, коли у них є простір, але якщо Динамо стикається з масованою обороною, то у команди виникають великі проблеми. На сьогоднішній день тільки Циганков і Вербіч можуть вирішити долю зустрічі завдяки виконавській майстерності. Але це може виручити в одній грі, десь в іншій, а ось протягом всього сезону цього дуже мало", – сказав Призетко в коментарі Команда№1.

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