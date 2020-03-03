Против Динамо сейчас не боится играть никто, – экс-форвард сборной Украины

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко считает, что с такой игрой Динамо может не попасть в призовую тройку.

"Динамо по-прежнему лихорадит. Несмотря на 4-очковий отрыв Колоса от конкурентов, еще не ясно, сумеет ли команда Руслана Костышина забронировать за собой шестое место. Поэтому концовка первого этапа обещает быть жаркой.

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Динамо может не попасть на пьедестал? К сожалению, да. Сейчас определится первая шестерка, и там пойдут матчи куда сложнее нынешних. В первом поединке после зимнего перерыва, с Ворсклой, киевлянам улыбнулась фортуна, а затем было поражение от СК Днепр-1, которое нельзя назвать случайной. Заметил такую ​​вещь, что против Динамо сейчас не боится играть никто. Уверен, что Заря, Десна и Александрия еще попьют крови у своего более авторитетного оппонента.

Что видно со стороны, то это недостаточное индивидуальное мастерство футболистов. Киевляне действуют неплохо, когда у них есть пространство, но если Динамо сталкивается с массированной обороной, то у команды возникают большие проблемы. На сегодняшний день только Цыганков и Вербич могут решить судьбу встречи благодаря исполнительскому мастерству. Но это может выручить в одной игре, где-то в другой, а вот в течение всего сезона этого очень мало", – сказал Призетко в комментарии Команда№1.

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