"У мене в Полтаві була підтримка, але на якомусь етапі поговорив із Жеваго. Може, там своє було, що мене запросив Роман Черняк (президент, – прим.), а не він...

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Я прийшов у команду, яка йшла останньою в УПЛ і залишив її в еліті. Наступного року ми потрапили до єврокубків. Олег Лисак (віце-президент, – прим.) мені каже: "Юро, якби нам 20% додали, то ми б взагалі!".

Кажу Костянтину Валентиновичу: "У нас затримки зарплат – це раз. Я футболіста не можу запросити. Хочу гравця з Олександрії, але... Вони просять більше – Металіст дає більше, Кривбас. Усіх гравців забирають. Така ситуація. Чи можна підняти на 20% бюджет?". Він відповідає: "Ні, який бюджет. У нас уже таке було з великими контрактами, ми нічого цим не досягли".

Знаю, що зараз дуже пристойний бюджет. Мені звідти люди телефонують. Думаю, зараз може бути дуже серйозний конфлікт. Чому відбуваються конфлікти? Коли пацани, які отримують значно менше, грають у складі, а хтось сидить", – сказав Максимов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Юрій Вільйович тренував Ворсклу з осені 2019-го по серпень 2022 року. Про своє звільнення він дізнався від сусіда по дачі.

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