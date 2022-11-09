"У меня в Полтаве была поддержка, но на каком-то этапе поговорил с Жеваго. Может, там свое было, что меня пригласил Роман Черняк (президент, – прим.), а не он...

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Я пришел в команду, которая шла последней в УПЛ и оставил ее в элите. В следующем году мы попали в еврокубки. Олег Лысак (вице-президент, – прим.) мне говорит: "Юра, если бы нам 20% добавили, то мы бы вообще!".

Говорю Константину Валентиновичу: "У нас задержки зарплат – это раз. Я футболиста не могу пригласить. Хочу игрока из Александрии, но... Они просят больше – Металлист дает больше, Кривбасс. Всех игроков забирают. Такая ситуация. Можно поднять на 20 % бюджет?". Он отвечает: "Нет, какой бюджет. У нас уже такое было с большими контрактами, мы ничего этим не добились".

Знаю, что сейчас очень приличный бюджет. Мне оттуда люди звонят. Думаю, сейчас может быть очень серьезный конфликт. Почему происходят конфликты? Когда пацаны, получающие гораздо меньше, играют в составе, а кто-то сидит", – сказал Максимов в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, Юрий Вильевич тренировал Ворсклу с осени 2019 по август 2022 года. О своем увольнении он узнал от соседа по даче.

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