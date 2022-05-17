Прощальна краса Дибали та порятунок на останніх секундах: відеоогляд матчу Ювентус – Лаціо – 2:2
Ювентус втратив домашню перемогу над Лаціо в передостанньому матчі Серії А. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Ювентус забив першим, коли Влаховіч замкнув навіс Морати. Потім господарі подвоїли перевагу: Дибала в останньому матчі за "б'янконері" вирізав шикарний пас п'ятою, а Мората влучив у площину.
Ювентус втратив перемогу над Лаціо в останньому матчі К'єлліні та Дибали
Лаціо врятувався у другому таймі. Один гол гості відквитали після кутового, а другий – вже у компенсований час на контратаці. Юве на мить розкрився та отримав болючий удар. Лаціо вирвав нічию.
Ювентус вже гарантував собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Лаціо йде п'ятим у таблиці Серії А та ще бореться, щоб завершити сезон вище за Рому.