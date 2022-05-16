Сампдорія розгромила Фіорентину, не дозволивши "фіалкам" піднятись у зону Ліги Європи
Фіорентина в рамках надважливого матчу 37-го туру Серії А зазнала нищівної поразки від Сампдорії (1:4). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2021/22, 37-й тур
Сампдорія – Фіорентина – 4:1
Голи: Феррарі, 16, Квальярелла, 30, Торсбю, 71, Сабірі, 83 – Гонсалес, 89 (пен)
Вилучення: Коллі, 90+3 (Сампдорія)
Ювентус – Лаціо – початок о 21:45
Сампдорія завдяки вчорашній поразці Кальярі зберегла прописку в Серії А на наступний сезон, тож у домашньому матчі проти Фіорентини підопічним Марко Джампаоло вже нічого не було потрібно. "Фіалки" ж мали дуже серйозну мотивацію – у випадку перемоги вони піднялись би в зону Ліги Європи. Звісно ж, фаворитами за таких умов вважали гостей.
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Втім, замість тріумфу в Генуї флорентійці зазнали тотальної катастрофи. Вже на 16-й хвилині вони пропустили внаслідок подачі зі стандарту й замикання від Феррарі, а на 30-й Квальярелла ефектно забив другий гол у ворота Фіорентини. В середині другого тайму Торсбю довів справу до розгрому, а на 84-й хвилині Сабірі пострілом з лінії штрафного зробив рахунок непристойним – 4:0! На цьому господарі зупинились. Шоковані "фіалки" змогли відповісти лишень голом престижу на 89-й хвилині, та й той був проведений з пенальті. 4:1!
Тепер для прориву в ЛЄ Фіорентині необхідно перемогти Ювентус в останньому турі й сподіватись на поразку чи нічию Роми.
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