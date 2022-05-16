Чемпіонат Італії 2021/22, 37-й тур

Сампдорія – Фіорентина – 4:1

Голи: Феррарі, 16, Квальярелла, 30, Торсбю, 71, Сабірі, 83 – Гонсалес, 89 (пен)

Вилучення: Коллі, 90+3 (Сампдорія)

Ювентус – Лаціо – початок о 21:45

Сампдорія завдяки вчорашній поразці Кальярі зберегла прописку в Серії А на наступний сезон, тож у домашньому матчі проти Фіорентини підопічним Марко Джампаоло вже нічого не було потрібно. "Фіалки" ж мали дуже серйозну мотивацію – у випадку перемоги вони піднялись би в зону Ліги Європи. Звісно ж, фаворитами за таких умов вважали гостей.

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Втім, замість тріумфу в Генуї флорентійці зазнали тотальної катастрофи. Вже на 16-й хвилині вони пропустили внаслідок подачі зі стандарту й замикання від Феррарі, а на 30-й Квальярелла ефектно забив другий гол у ворота Фіорентини. В середині другого тайму Торсбю довів справу до розгрому, а на 84-й хвилині Сабірі пострілом з лінії штрафного зробив рахунок непристойним – 4:0! На цьому господарі зупинились. Шоковані "фіалки" змогли відповісти лишень голом престижу на 89-й хвилині, та й той був проведений з пенальті. 4:1!

Тепер для прориву в ЛЄ Фіорентині необхідно перемогти Ювентус в останньому турі й сподіватись на поразку чи нічию Роми.

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