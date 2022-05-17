Прощальная красота Дибалы и спасение на последних секундах: видеообзор матча Ювентус – Лацио – 2:2
09:52 - Читати українською
Ювентус упустил домашнюю победу над Лацио в предпоследнем матче Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.
10’ Душан Влахович
36’ Альваро Мората
Алекс Сандро 51’
Сергей Милинкович-Савич 90+6’
10’ Душан Влахович
36’ Альваро Мората
51’ Алекс Сандро
90+6’ Сергей Милинкович-Савич
Ювентус забил первым, когда Влахович замкнул навес Мораты. Затем хозяева удвоили преимущество: Дибала в последнем матче за "бьянконери" вырезал шикарный пас пяткой, а Мората попал в створ.
Ювентус упустил победу над Лацио в последнем матче Кьеллини и Дибалы
Лацио спасся во втором тайме. Один гол гости отквитали после углового, а второй – уже в компенсированное время на контратаке. Юве на мгновение открылся и получил болезненный удар. Лацио вырвал ничью.
Ювентус уже гарантировал место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Лацио идет пятым в таблице Серии А и еще борется, чтобы завершить сезон выше Ромы.
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