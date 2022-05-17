Ювентус упустил домашнюю победу над Лацио в предпоследнем матче Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Ювентус забил первым, когда Влахович замкнул навес Мораты. Затем хозяева удвоили преимущество: Дибала в последнем матче за "бьянконери" вырезал шикарный пас пяткой, а Мората попал в створ.

Ювентус упустил победу над Лацио в последнем матче Кьеллини и Дибалы

Лацио спасся во втором тайме. Один гол гости отквитали после углового, а второй – уже в компенсированное время на контратаке. Юве на мгновение открылся и получил болезненный удар. Лацио вырвал ничью.

Ювентус уже гарантировал место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Лацио идет пятым в таблице Серии А и еще борется, чтобы завершить сезон выше Ромы.