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"Пропонував їм футболку або 100 євро": екс-динамівець зізнався, як втратив права за керування автомобілем напідпитку

17:49 206 Читать на русском
"Пропонував їм футболку або 100 євро": екс-динамівець зізнався, як втратив права за керування автомобілем напідпитку
Горан Попов у Динамо / офіційний сайт клубу

Колишній захисник Динамо Горан Попов пригадав кумедний епізод з періоду виступів у Нідерландах.

За словами македонця, одного разу він добряче погуляв після перемоги Херенвена над Аяксом.

"Після гри поїхали на дискотеку. В автобусі пили багато пива, а потім – віскі. До 4-ї ранку. І я назад їду в центрі, і поїхав там, де не можна було. І через 10-15 секунд чую сирену. Я їду швидко – 120 км на годину. Через кілька хвилин і зліва, і справа, і ззаду вони.

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Я вдома зупиняюся і піднімаю руки. Він питає: "Ти п'яний?". Я кажу: "Так". "Скільки пив?"."Багато". Пропоную їм футболку або 100 євро. Він: "Яка футболочка? Які 100 євро, дурню?! Давай з нами в поліцію".

Вони кров взяли. 2,2 проміле. Він запитує: "Як ти стоїш на ногах?". Я кажу: "Давай ще одне пиво вип'ємо, якщо хочеш". В підсумку у мене забрали права на рік. А я купив собі велосипед, який їде 23 км/год. І рік їздив на велосипеді на тренування. А на дискотеки – на таксі чи на велосипеді", – розповів македонець в ефірі Youtube-каналу Кент.

Нагадаємо, Попов перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, однак у 2012-му перейшов в оренду в англійський Вест Бромвіч. Захисник остаточно покинув київський клуб у 2014 році. Влітку минулого року македонець завершив кар'єру футболіста, а зараз працює агентом.

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Теги
Нідерланди футбольні курйози Горан Попов Горан Попов Динамо Динамо Херенвен Херенвен
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