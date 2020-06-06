Африканський форвард пригадав зірваний трансфер у Динамо – він карав топ-збірні Європи

Колишній форвард збірної ПАР Катлехо Мфела пригадав, як міг стати гравцем київського Динамо у 2012 році.

"Були такі клуби, як Динамо Київ та Маккабі Хайфа, які цікавилися мною. Але все це не мало сенсу, оскільки Мамелоді Сандаунз відмовилися отримати гарантовані гроші за трансфер.

Динамо розглядає лише двох кандидатів на заміну Михайличенку

Вони хотіли, щоб я досягнув чогось, що було неможливо гарантувати в невеликій країні. Тепер залишається лише ставити питання, чому все склалося саме так", – розповів Мфела в коментарі soccerladuma.co.za.

Варто зазначити, що у складі національної збірної форвард неодноразово забивав у ворота топових збірних. Так, на Кубку Конфедерацій у 2009 році Мфела відзначився дублем у воротах збірної Іспанії, а на ЧС-2010 забив збірній Франції.

Виклик зірці Динамо: 21-річний форвард забив 3 нереальні голи з центра поля – відео шедеврів підірвали мережу