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Африканський форвард пригадав зірваний трансфер у Динамо – він карав топ-збірні Європи

13:32 77 Читать на русском
Африканський форвард пригадав зірваний трансфер у Динамо – він карав топ-збірні Європи
Катлехо Мфела / фото з відкритих джерел

Колишній форвард збірної ПАР Катлехо Мфела пригадав, як міг стати гравцем київського Динамо у 2012 році.

"Були такі клуби, як Динамо Київ та Маккабі Хайфа, які цікавилися мною. Але все це не мало сенсу, оскільки Мамелоді Сандаунз відмовилися отримати гарантовані гроші за трансфер.

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Вони хотіли, щоб я досягнув чогось, що було неможливо гарантувати в невеликій країні. Тепер залишається лише ставити питання, чому все склалося саме так", – розповів Мфела в коментарі soccerladuma.co.za.

Варто зазначити, що у складі національної збірної форвард неодноразово забивав у ворота топових збірних. Так, на Кубку Конфедерацій у 2009 році Мфела відзначився дублем у воротах збірної Іспанії, а на ЧС-2010 забив збірній Франції.

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