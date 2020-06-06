"Предлагал им футболку или 100 евро": экс-динамовец потерял права за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Бывший защитник Динамо Горан Попов вспомнил забавный эпизод из периода выступлений в Нидерландах.

По словам македонца, однажды он сильно погулял после победы Херенвена над Аяксом.

"После игры поехали на дискотеку. В автобусе пили много пива, а потом – виски. До 4 утра. И я назад еду в центре, и поехал там, где нельзя. И через 10-15 секунд слышу сирену. Я еду быстро – 120 км в час. Через несколько минут и слева, и справа, и сзади они.

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Я дома останавливаюсь и поднимаю руки. Он спрашивает: "Ты пьяный?". Я говорю: "Да". "Сколько пил?". "Много". Предлагаю им футболку или 100 евро. Он: "Какая футболочка? Какие 100 евро, дурак?! Давай с нами в полицию".

Они кровь взяли. 2,2 промилле. Он спрашивает: "Как ты стоишь на ногах?". Я говорю: "Давай еще одно пиво выпьем, если хочешь". В итоге у меня забрали права на год. А я купил себе велосипед, который едет 23 км/ч. И год ездил на велосипеде на тренировку. А на дискотеки – на такси или на велосипеде", – рассказал македонец в эфире Youtube-канала Кент.

Напомним, Попов перебрался в Динамо из Херенвена в 2010 году, однако в 2012-м перешел в аренду в английский Вест Бромвич. Защитник окончательно покинул киевский клуб в 2014 году. Летом прошлого года македонец завершил карьеру футболиста, а сейчас работает агентом.

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