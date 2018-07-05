"Прокляття графіті": Неймар може покинути ЧС-2018 вслід за Роналду та Мессі

На стіні школи в Казані навпроти готелю, в якому оселиться Неймар перед матчем 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Бельгії, з'явилося графіті із його зображенням. Раніше у цьому ж місті намалювали зображення Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Невдовзі вони покинули Мундіаль...

У Казані, де відбудеться матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Бразилія – Бельгія, вирішили зустріти Неймара настінним графіті. Зображення зіркового бразильця з'явилося на школі №1. Три художники втілили свій задум за одну ніч, повідомляє Інтерфакс.

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Коли Ней визиратиме з вікна свого номера у казанському готелі, то бачитиме таку картину:

Втім, навряд чи Неймару слід радіти такій витівці російських художників. Справа в тім, що раніше у Казані подібним чином вітали Кріштіану Роналду...

... та Ліонеля Мессі.

Доля обох володарів 5-ти "Золотих м'ячів" на ЧС-2018 відома – вони вибули з Мундіалю на стадії 1/8 фіналу. Чи повторить Неймар шлях Роналду та Мессі – стане відомо вже незабаром.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу Бразилія – Бельгія відбудеться завтра, 6 липня. Початок матчу – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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