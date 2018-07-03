Бразилія – Бельгія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Бразилія та Бельгія зустрінуться у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 у Казані. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бразилія – Бельгія відбудеться 6 липня на стадіоні Казань-Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Бразилію. Коефіцієнт на перемогу команди Тіте в основний час становить 2.05, а потенційний тріумф Бельгії оцінюється балом 3.50. На нічию ставлять 3.50.

На вихід пентакампеонів до 1/2 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.50. Тріумф європейців оцінюється у 2.62.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу Бразилії. На звитягу південноамериканців у основний час коефіцієнт 2.10, нічия оцінюється у 3.45, перемога Бельгії – 3.60.

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Вихід "Селесао" до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.50. На бельгійців коефіцієнт 2.45.

Нагадаємо, Бразилія в 1/8 фіналу перемогла Мексику. Бельгія у неймовірному поєдинку здобула вольову перемогу над Японією та стала учасником чвертьфіналу.