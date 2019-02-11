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Ювентус оголосив про підписання контракту з Ремзі – він стане найбільш високооплачуваним британцем в історії

11 лютого 22:07 3114 Читать на русском
Ювентус оголосив про підписання контракту з Ремзі – він стане найбільш високооплачуваним британцем в історії
Аарон Ремзі / фото із соцмереж

Півзахисник лондонського Арсенала Аарон Ремзі підписав попередній контракт з Ювентусом.

Валлієць переїде в Турин влітку, коли його контракт "канонірами" закінчиться. Угода Ремзі з Ювентусом буде діяти до кінця сезону 2023 року, повідомляє прес-служба "б'янконері".

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За неофіційною інформацією, "стара синьйора" буде платити 28-річному півзахисникові 400 тисяч фунтів на тиждень. Це зробить Аарона найбільш високооплачуваним британським футболістом в історії.

Нагадаємо, що термін дії контракту Ремзі з Арсеналом спливає в червні цього літа і він приєднається до Ювентуса безкоштовно.

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В нинішньому сезоні валлієць провів в АПЛ 22 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

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