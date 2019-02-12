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Ремзі звернувся до вболівальників Арсенала після підписання контракту з Ювентусом

12 лютого 09:56 852 Читать на русском
Ремзі звернувся до вболівальників Арсенала після підписання контракту з Ювентусом
Аарон Ремзі / ФК Арсенал

Хавбек Арсенала Аарон Ремзі подякував вболівальникам після підписання контракту з Ювентусом.

"Як ви вже, напевно, чули, я узгодив попередній контракт з Ювентусом. Я хотів зробити заяву для всіх уболівальників Арсенала, які весь цей час були надзвичайно відданими і здорово підтримували мене.

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Ви прийняли мене підлітком, пережили разом зі мною всі злети і падіння за час кар'єри в клубі. Після 11 неймовірних років я покидаю Північний Лондон з важким серцем.

Я буду і далі віддавати всього себе команді на сто відсотків і сподіваюся потужно завершити сезон, перш ніж відкрити нову главу в Турині. З найкращими побажаннями, Аарон", – написав Ремзі на своїй сторінці в Instagram.

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Англія Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Аарон Ремзі Аарон Ремзі Трансфери Арсенала Трансфери Ювентуса
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