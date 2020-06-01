Програма Профутбол ризикувала припинити існування – довелося піти на радикальне рішення

Україна — 1 черв 3548
-
Мудрик зацікавив Баварію та ще один гранд Бундесліги
-
Божевілля у Югославії, зникнення клубів у Китаї і шалена нічия 5:5: навколо світу за 800 слівОвертайм — 1 черв 689
-
"Ми їли майже живу курку – можна сказати, опинився у лайні": російський футболіст – про виступи в окупованому КримуСвіт — 1 черв 1565
-
Шахтар – Динамо: іспанський рефері оцінив скандальний епізод зі Степаненком і Поповим на червону карткуУкраїна — 1 черв 14445
-
"Хачеріді життя нічому не вчить", – українець повернувся на поле після дискваліфікації одразу зі скандаломСвіт — 1 черв 3707