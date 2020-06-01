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Програма Профутбол ризикувала припинити існування – довелося піти на радикальне рішення

1 червня 23:09 313 Читать на русском
Програма Профутбол ризикувала припинити існування – довелося піти на радикальне рішення
Ігор Циганик та Олександра Лобода / Фото з відкритих джерел

Профутбол відтепер не транслюватиметься на телеканалі 2+2.

Програма Профутбол після відновлення матчів чемпіонату України виходитиме на телеканалі УНІАН, повідомляє офіційний сайт мовника.

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За інформацією Sport.ua, Профутбол міг не повернутись з вимушеної відпустки, програму врятували перенесенням на менш рейтинговий канал. Нагадаємо, раніше Профутбол транслювався на каналі 2+2, який належить до одного медіа-холдингу разом з УНІАН.

Найближчий випуск програми запланований на 7 червня, початок о 21:20.

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Теги
Ігор Циганик Профутбол Канал 2+2 УНІАН
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