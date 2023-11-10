Універсітаріо де Депортес здолав на виїзді Альянсу, але не зміг нормально відсвяткувати перемогу в чемпіонаті Перу через неспортивну поведінку суперників.

У четвер, 9-го листопада, в Перу відбувся матч-відповідь чемпіонату країни, в якому Універсітаріо де Депортес обіграв на виїзді Альянсу (2:0). Однак відсвяткувати свій успіх гостям не вдалося – одразу після фінального свистка на стадіоні згасло світло.

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Як інформує Corriere dello Sport, це був навмисний і явно неспортивний жест з боку Альянси, за що клуб зазнав критики навіть з боку власних уболівальників. До честі футболістів Універсітаріо де Депортес, вони не розгубилися і відсвяткували перемогу в чемпіонаті навіть у темряві.

Зазначимо, що перший матч між цими командами завершився з рахунком 1:1.