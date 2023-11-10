Университарио де Депортес одолел на выезде Альянсу, но не смог нормально отпраздновать победу в чемпионате Перу из-за неспортивного поведения соперников.

В четверг, 9-го ноября, в Перу состоялся ответный финальный матч чемпионата страны, в котором Университарио де Депортес обыграл на выезде Альянсу (2:0). Однако отпраздновать свой успех гостям не удалось – сразу после финального свистка на стадионе погас свет.

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Как информирует Corriere dello Sport, это был преднамеренный и явно неспортивный жест со стороны Альянсы, за что клуб подвергся критике даже со стороны собственных болельщиков. К чести футболистов Университарио де Депортес, они не растерялись и отпраздновали победу в чемпионате даже в темноте.

Отметим, что первый матч между этими командами завершился со счётом 1:1.