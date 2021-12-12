Чорноморець здобув першу перемогу на власному стадіоні у поточному сезоні – постраждав Металіст 1925 у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

"Моряки" шокували Металіст 1925 вже у дебюті поєдинку. Спочатку Авагімян прорвався з флангу, проскочив двох захисників та пробив точно у кут воріт. Вже через 2 хвилини Кравченко отримав м'яч після рикошету та зважився на удар метрів з 30 – гармата прилетіла точно в кут воріт.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка

Харків'яни пішли в атаку, але забити змогли лише одного разу – Марлісон заробив пенальті, який сам і реалізував. Втім, Чорноморець втримав переможний рахунок.

Таким чином, одесити набрали 14 очок та піднялись на 13 місце, а Металіст 1925 з 19 пунктами залишився на 10 сходинці.