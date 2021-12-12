Черноморец одержал первую победу на своем стадионе в текущем сезоне – пострадал Металлист 1925 в матче 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

"Моряки" шокировали Металлист 1925 уже в дебюте поединка. Сначала Авагимян прорвался с фланга, проскочил двух защитников и пробил точно в угол ворот. Уже через 2 минуты Кравченко получил мяч после рикошета и решился на удар метров с 30 – пушка прилетела точно в угол ворот.

Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко

Харьковчане пошли в атаку, но забить смогли только однажды – Марлисон заработал пенальти, который сам и реализовал. Впрочем, Черноморец удержал победный счет.

Таким образом, одесситы набрали 14 очков и поднялись на 13 место, а Металлист 1925 года с 19 пунктами остался на 10 строчке.