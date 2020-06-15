Продовження невдалої серії Зозулі у відеоогляді поразки Альбасете від команди легенди Реала

Альбасете поступився Альмерії (0:1) у 32-му турі Сегунди та продовжує боротися за виживання. Роман Зозуля був замінений наприкінці гри. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 32 тур

Альбасете – Альмерія – 0:1

Гол: Нуньєс, 45+5 (пен)

"Механічний сир" зазнав другої поспіль поразки в чемпіонаті. Після невдачі в поєдинку проти Райо Вальєкано кривдником Зозулі та Ко стала Альмерія, яка претендує на путівку в Прімеру.

Зозуля став одним із найкращих у Альбасете попри жахливу серію – поразка від легенди Реала і серйозна загроза вильоту

Підопічним знаменитого Гуті для перемоги вистачило одного м'яча. Наприкінці першого тайму Нуньєс реалізував пенальті, призначений за гру рукою. Зозуля відіграв 81 хвилину та став одним із найкращих у складі своєї команди. Втім, це не допомогло перервати безгольову серію – востаннє українець забивав ще у жовтні.

Альмерія набрала 53 очки та піднялася на 3 місце Сегунди. Альбасете залишився в зоні вильоту, опустившись на 20 місце – у Зозулі та Ко лише 35 пунктів. Крім того, Альбасете володіє сумнівним званням найгіршої атаки Сегунди – 24 забиті голи у 32-х матчах.