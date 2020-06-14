Зозуля став одним із найкращих у Альбасете попри жахливу серію – поразка від легенди Реала і серйозна загроза вильоту

Альбасете програв Альмерії (0:1) в 32-му турі Сегунди, пропустивши єдиний гол з пенальті. Роман Зозуля відіграв 81 хвилину. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії. Сегунда, 32 тур

Альбасете – Альмерія – 0:1

Гол: Нуньєс, 45+5 (пен)

Матч Альбасете – Альмерія стартував о 20:30 за київським часом. Зустрічалися команди, які вирішують різні турнірні завдання. Підопічні легендарного Гуті претендують на підвищення у класі, посідаючи місце у зоні плей-офф, а от у Альбасете справи значно гірші. Зозуля та Ко відчайдушно борються за збереження прописки в Сегунді. Посеред тижня "механічний сир" нарешті дограв скандальний матч проти Райо Вальєкано, але не зумів взяти бодай очко – мінімальна поразка відкинула підопічних Лукаса Алькараса у зону вильоту.

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Роман Зозуля традиційно вийшов у стартовому складі Альбасете. Український форвард переживає не найкращий період в кар'єрі – востаннє він забивав ще 25 жовтня, а без голів Романа команда змушена боротися за виживання. Цікаво, що Альбасете та Альмерія на момент початку гри володіли найгіршою та найкращою атакою Сегунди відповідно. "Механічний сир" забив лише 24 голи, тоді як Альмерія – вдвічі більше (51).

Вже на перших секундах гри українець виграв верхову боротьбу та скинув м'яч партнеру, який пробив невлучно. У першому таймі "механічний сир" практично не поступався сильному супернику. Зозуля грав у своєму стилі – регулярно боровся за верхові м'ячі, але вигравав менше половини єдиноборств. Одного разу українець потрапив у офсайд. Всі моменти біля воріт обох команд нейтралізувалися впевненою грою голкіперів, або підводила точність. Альбасете мав кілька шансів, які не використали, зокрема, Хіменес та Фустер.

Здавалося, перший тайм так і завершиться нулями, але вже у компенсований час після прострілу з флангу Беніто зіграв рукою у штрафному майданчику. Арбітр після втручання VAR призначив пенальті, який реалізував Нуньєс. М'яч від поперечки влетів у ворота Альбасете – одразу після цього рефері відправив команди у роздягальню.

В дебюті другої половини гри команда Зозулі могла відігратися. Нуньєс увірвався у штрафний та пробив у ближній кут – Фернандо врятував. Українець замикав простріл з флангу, зігравши на випередження – трохи невлучно. У Альмерії Нуньєс міг оформити дубль, але м'яч пролетів повз ворота. В іншому епізоді Томеу Надаль врятував Альбасете після виходу віч-на-віч. Зозуля класно віддав на Хіменеса, той пробив з ходу – вище. Знову українець виграв боротьбу і скинув на Кунью. Той ефектно через себе пробив у руки голкіперу.

На 82-й хвилині Лукас Алькарас замінив Романа Зозулю. Український нападник продовжив свою безгольову серію, хоча отримав високу оцінку від Sofa Score. 7,2 – другий найкращий бал у складі "механічного сиру". Зауважимо, що саме Зозуля віддав найбільше гострих передач серед усіх гравців Альбасете (5). Господарі відрізками демонстрували пристойну гру, але вкотре не реалізували свої моменти, підтвердивши сумне реноме найгіршої атаки Сегунди.

Як кажуть, фаворит виграв "на класі". Альмерія набрала 53 очки та піднялася на 3 місце Сегунди. Підопічні знаменитого Гуті відстають від зони прямого підвищення у класі лише на 2 пункти. Альбасете залишився в зоні вильоту, опустившись на 20 місце – у Зозулі та Ко лише 35 пунктів.

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