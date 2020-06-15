Продолжение неудачной серии Зозули в видеообзоре поражения Альбасете от команды легенды Реала

Альбасете уступил Альмерии (0:1) в 32-м туре Сегунды и продолжает бороться за выживание. Роман Зозуля был заменен в конце игры. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 32 тур

Альбасете – Альмерия – 0:1

Гол: Нуньес, 45+5 (пен)

"Механический сыр" потерпел второе подряд поражение в чемпионате. После неудачи в поединке против Райо Вальекано обидчиком Зозули и Ко стала Альмерия, которая претендует на путевку в Примеру.

Зозуля стал одним из лучших в Альбасете, несмотря на ужасную серию – поражение от легенды Реала и серьезная угроза вылета

Подопечным знаменитого Гути для победы хватило одного мяча. В конце первого тайма Нуньес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Зозуля отыграл 81 минуту и ​​стал одним из лучших в составе своей команды. Впрочем, это не помогло прервать безголевую серию – в последний раз украинец забивал еще в октябре.

Альмерия набрала 53 очка и поднялась на 3 место Сегунды. Альбасете остался в зоне вылета, опустившись на 20 место – у Зозули и Ко лишь 35 пунктов. Кроме того, Альбасете обладает сомнительным званием худшей атаки Сегунды – 24 забитых гола в 32-х матчах.