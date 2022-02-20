"Нерадзуррі" втратили м'яч на власній половині поля і швидко пропустили від Распадорі. Ще більше запахло сенсацією на 26-й хвилині, коли Скамакка ударом головою подвоїв перевагу Сассуоло.

Інтер несподівано поступився Сассуоло, Дженоа у битві аутсайдерів врятувала нічию з Венецією

Інтер мав достатньо можливостей для свого гола, однак кіпер гостей Консільї у цей вечір став непробивною стіною. 0:2 – чемпіон Італії не виграє у 3 турах чемпіонату поспіль і залишає лідерство сусідам з Мілана.