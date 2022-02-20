Продовження кризи чемпіона Італії у відеоогляді матчу Інтер – Сассуоло – 0:2
23:22 - Читать на русском
Інтер несподівано поступився Сассуоло у 26 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
"Нерадзуррі" втратили м'яч на власній половині поля і швидко пропустили від Распадорі. Ще більше запахло сенсацією на 26-й хвилині, коли Скамакка ударом головою подвоїв перевагу Сассуоло.
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Інтер мав достатньо можливостей для свого гола, однак кіпер гостей Консільї у цей вечір став непробивною стіною. 0:2 – чемпіон Італії не виграє у 3 турах чемпіонату поспіль і залишає лідерство сусідам з Мілана.
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