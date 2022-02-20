Продолжение кризиса чемпиона Италии в видеообзоре матча Интер – Сассуоло – 0:2
23:22 - Читати українською
Интер неожиданно уступил Сассуоло в 26-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.
"Нерадзурри" потеряли мяч на своей половине поля и быстро пропустили от Распадори. Еще больше запахло сенсацией на 26-й минуте, когда Скамакка ударом головой удвоил преимущество Сассуоло.
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Интер имел достаточно возможностей для своего гола, однако кипер гостей Консильи в этот вечер стал непробиваемой стеной. 0:2 – чемпион Италии не выигрывает в 3 турах чемпионата подряд и оставляет лидерство соседям из Милана.
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