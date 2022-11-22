Другий день поспіль Рік Карсдорп не з'явився на клубній базі Роми у Тригорії.

Правий захисник Роми Рік Карсдорп вирішив бойкотувати тренування. Як інформує Gazzetta dello Sport, нідерландець був відсутній на тренувальних сесіях команди у неділю та понеділок.

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Як повідомляє портал Voce Giallorossa, посилаючись на столичну газету Il Tempo, Карсдорп буде серйозно оштрафований. Повідомляється, що після цього вибрику зимовий трансфер гравця практично неминучий.

Раніше повідомлялося, що клубне керівництво Роми збиралося помирити Карсдорпа та Жозе Моурінью. Нагадаємо, що після матчу із Сассуоло (1:1) тренер римлян розкритикував гравця за непрофесіоналізм. Моурінью не називав прізвища футболіста, який припустився низки помилок, але ЗМІ впевнені в тому, що тренер мав на увазі саме Карсдорпа.

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