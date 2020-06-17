Проблеми Барселони дали спокій ПСЖ щодо Неймара – через рік все може змінитися

ПСЖ переконаний у збереженні форварда Неймара на наступний сезон.

Чинні чемпіони Франції очікують, що Барселона не буде робити нових спроб підписати бразильця щонайменше до літа 2021 року, стверджує Le Parisien.

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Каталонці полювали за Неймаром у 2019-му, однак нинішня фінансова ситуація "блаугранас" не сприяє таким витратам. ПСЖ знає, що після коронавірусної кризи Барселона суттєво обмежить свої трансферні плани. Іспанці готують коштовний перехід зірки Інтера Лаутаро Мартінеса, і на Неймара у них просто не вистачить грошей. Контракт форварда з парижанами розрахований до 2022 року. Якщо Неймар не підпише новий, то вже наступного літа його доведеться продавати, і тоді Барселона матиме значно більше шансів.

Додамо, що найдорожчий футболіст світу провів 22 матчі в поточному сезоні, відзначився 18 голами і 10 асистами.

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