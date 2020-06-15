Неймар разом з іншою зіркою ПСЖ відпочивав у компанії екзотичних моделей

Схоже, лідери ПСЖ задоволені достроковим завершенням чемпіонату Франції.

Неймар повернувся у Францію, але вирішив не спішити з тренуваннями, а ще трохи відпочити. Для цього бразилець разом із хавбеком ПСЖ Марко Верратті вирушили на відомий курорт Сен-Тропе, повідомляє The Sun.

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Італієць був разом із своєю дівчиною Джесікою Айді, а нападник парижан, щоб не сумувати, запросив французьку топ-модель Сінді Бруну. Мережу підриває відео, де зіркова компанія розважається в басейні.

Нагадаємо, керівництво Ліги 1 вирішило достроково завершити турнір, за підсумками якого ПСЖ став чемпіоном Франції.

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