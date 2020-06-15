toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР РУХ

Неймар разом з іншою зіркою ПСЖ відпочивав у компанії екзотичних моделей

19:08 471 Читать на русском
Неймар разом з іншою зіркою ПСЖ відпочивав у компанії екзотичних моделей
Неймар / Фото GQ

Схоже, лідери ПСЖ задоволені достроковим завершенням чемпіонату Франції.

Неймар повернувся у Францію, але вирішив не спішити з тренуваннями, а ще трохи відпочити. Для цього бразилець разом із хавбеком ПСЖ Марко Верратті вирушили на відомий курорт Сен-Тропе, повідомляє The Sun.

Мессі відростив вуса, а Мбаппе схожий на Ескобара – ФІФА дотепно поностальгувала за ЧС-1970

Італієць був разом із своєю дівчиною Джесікою Айді, а нападник парижан, щоб не сумувати, запросив французьку топ-модель Сінді Бруну. Мережу підриває відео, де зіркова компанія розважається в басейні.

Нагадаємо, керівництво Ліги 1 вирішило достроково завершити турнір, за підсумками якого ПСЖ став чемпіоном Франції.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду

blog_ava
Фонсека опинився в "пороховій бочці, яка збирається вибухнути" – у Ромі назріває гучне звільнення
11:52
5230
Теги
Відеоновини ПСЖ ПСЖ Франція Марко Верратті Марко Верратті Дівчата футболістів Неймар Неймар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
1
хв
Леванте
20:30
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук