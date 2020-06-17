Проблемы Барселоны успокоили ПСЖ относительно Неймара – через год все может измениться

ПСЖ убежден в сохранении форварда Неймара на следующий сезон.

Действующие чемпионы Франции ожидают, что Барселона не будет делать новых попыток подписать бразильца минимум до лета 2021 года, утверждает Le Parisien.

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Каталонцы охотились за Неймаром в 2019-м, однако нынешняя финансовая ситуация "блаугранас" не способствует таким расходам. ПСЖ знает, что после коронавирусного кризиса Барселона существенно ограничит свои трансферные планы. Испанцы готовят дорогой переход звезды Интера Лаутаро Мартинеса, и на Неймара у них просто не хватит денег. Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года. Если Неймар не подпишет новый, то уже следующим летом его придется продавать, и тогда Барселона будет иметь гораздо больше шансов.

Добавим, что самый дорогой футболист мира провел 22 матча в текущем сезоне, отметился 18 голами и 10 ассистами.

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