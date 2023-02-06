Іспанська влада ухвалила рішення щодо арешту усього майна в країні, яке належить захиснику. Це пов'язано з несплатою податків у розмірі 2,25 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

Проблеми Алвеса тільки починаються – до суду може потрапити ще одна справа щодо сексуального насильства

Цей борг Алвес не погашає з 2012 року. Проте це не всі проблеми, які стались з футболістом. Наразі він сидить за ґратами через звинувачення у зґвалтуванні 23-річної дівчини. За це йому загрожує від 4 до 12 років ув'язнення.

Раніше за порушення умов контракту й завдання репутаційних збитків 5 мільйонів євро вимагав від Дані Алвеса мексиканський клуб Пумас, у якому бразилець грав до секс-скандалу.

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