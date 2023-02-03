Дані Алвеса звинувачують у зґвалтуванні. Бразилець перебуває під арештом з 20 січня. Як повідомляє Marca, у цій справі можуть з’явитися нові постраждалі.

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Дві дівчини, які супроводжували жертву насилля, дали свідчення перед головою слідчого суду. Обидві підтвердили слова позивачки та додали нових подробиць. Вони розповіли судді, що бразильський футболіст підійшов до однієї з жінок і обняв її за талію. Друга дівчина заявила, що Алвес доторкався до її інтимних місць. Суддя запропонував двом жінкам написати скаргу на екс-гравця за сексуальне домагання.

Якщо буде подана ще одна скарга, то розгляд справи Дані Алвеса затягнеться. Наразі адвокати футболіста намагаються оскаржити його ув’язнення в суді Барселони, стверджуючи, що не існує ризику втечі з під варти.

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