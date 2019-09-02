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"Проблема більше стратегічна", – Михайленко пояснив, чому Супряга не зумів заграти під керівництвом Хацкевича

13:38 1884 Читать на русском
"Проблема більше стратегічна", – Михайленко пояснив, чому Супряга не зумів заграти під керівництвом Хацкевича
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився думкою, чому Владислав Супряга не зміг закріпитися в Динамо.

"Не потрібно порівнювати завдання, які стоять перед нами, і які стояли перед Хацкевичем. Якщо у нас є можливість розвивати Супрягу, чекати, незважаючи на відверто провальні матчі, у Хацкевича не було такої можливості.

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Є пояснення, чому у нього не вийшло в Динамо. Я був у схожій ситуації, мені було 20 років, я звинувачував тренера. Зараз я буду приймати сторону Хацкевича. Проблема більше стратегічна – хлопець не був готовий, йому довіряли.

Але те, що не вийшло у нього, у Русина – це проблема хлопців. Жоден тренер не буде ворогом собі, не буде ставити неготового гравця, розвивати, коли стоїть завдання вийти в групу ЛЧ", – сказав Михайленко в ефірі Профутбол.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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