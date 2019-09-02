"Проблема больше стратегическая", – Михайленко объяснил, почему Супряга не сумел заиграть под руководством Хацкевича

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мнением, почему Владислав Супряга не смог закрепиться в Динамо.

"Не нужно сравнивать задачи, которые стоят перед нами, и которые стояли перед Хацкевичем. Если у нас есть возможность развивать Супрягу, ждать, несмотря на откровенно провальные матчи, у Хацкевича не было такой возможности.

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Есть объяснение, почему у него не получилось в Динамо. Я был в похожей ситуации, мне было 20 лет, я обвинял тренера. Сейчас я буду принимать сторону Хацкевича. Проблема больше стратегическая – парень не был готов, ему доверяли.

Но то, что не получилось у него, у Русина – это проблема ребят. Ни один тренер не будет врагом себе, ставить неготового игрока, развивать, когда стоит задача выйти в группу ЛЧ", – сказал Михайленко в эфире Профутбол.

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