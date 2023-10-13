"Завтрашній матч не буде схожим на нашу зустріч у Скоп’є. Обидві команди перебувають у ситуації, коли потрібна лише перемога. Я очікую на відкритий поєдинок з обох сторін. Ми маємо бути зосередженими протягом усіх 90 хвилин, а не так, як це було в домашній грі.

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Про Україну не варто багато говорити. Це команда із чудовими виконавцями. Але Північна Македонія вже показала, як грати проти сильних суперників. У двох попередніх матчах ми продемонстрували хороші дії, і сподіваюся, що так буде й завтра", – наводить слова Мілевскі офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у першому матчі македонці вели 2:0, але за другий тайм примудрилися пропустити 3 голи у відповідь. Завтрашній поєдинок починається о 16:00 за Києвом. Після 5 зіграних матчів команди мають по 7 очок.

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