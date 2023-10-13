"Завтрашний матч не будет похож на нашу встречу в Скопье. Обе команды находятся в ситуации, когда нужна только победа. Я ожидаю открытого поединка с обеих сторон. Мы должны быть сосредоточенными в течение всех 90 минут, а не так, как это было в домашней игре.

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Об Украине не стоит много говорить. Это команда с отличными исполнителями. Но Северная Македония уже показала, как играть против сильнейших соперников. В двух предыдущих матчах мы продемонстрировали хорошие действия, и надеюсь, что так будет и завтра", – приводит слова Милевски официальный сайт УАФ.

Напомним, в первом матче македонцы вели 2:0, но за второй тайм умудрились пропустить 3 ответных гола. Завтрашний поединок начинается в 16:00 по Киеву. После 5 сыгранных матчей команды имеют по 7 очков.

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