Про П'яченца, яка програла з рахунком 20:0, була виключена з Серії С

Представник Серії С Про П'яченца, яка встигнула неймовірно зганьбитись у матчі з Кунео, офіційно була виключена з чемпіонату.

Про П'яченца була офіційно виключена з Серії С після жахливої поразки від Кунео (0:20), повідомляє сайт дивізіону.

Поєдинок Серії C завершився з рахунком 20:0 – кольори переможених захищали лише 7 юніорів

Футболістам та тренером протягом усього сезону не платили зарплату, а команда повинна була бути присутня на матчі з Кунео, бо в іншому випадку буде виключена з Серії С

Як наслідок, зіграли 7 представників академії, Кунео здобув надлегку перемогу, а керівництво ліги позбавило Про П'яченцу статусу учасника дивізіону.

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