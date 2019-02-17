Поєдинок Серії C завершився з рахунком 20:0 – кольори переможених захищали лише 7 юніорів

Глядачі, які відвідали матч італійської Серії C між Кунео та Про П'яченцою побачили аж 20 забитих м'ячів. Усі голи забили господарі.

Про П'яченца через неймовірні фінансові проблеми дограє сезон 2018/19 гравцями молодіжної команди. Причина цього – небажання керівництва втрачати професіональний статус.

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Клуб із Емілії-Романьї вже покинули головний тренер і основні виконавці, які отримали статус вільних агентів. У старті на гру проти Кунео вийшли лише 7 гравців, віком 16-19 років. Уже після першого тайму рахунок був нищівно непристойним – 16:0, а в другому таймі господарі забили ще 4 м'ячі.

Цікаво, що за 26 попередніх матчів гравці Кунео забили лише 18 м'ячів. Однак, команда йде на 11-му місці. Натомість Про П'яченца – безнадійний аутсайдер. В активі команди лише 8 очок, остання сходинка в турнірній таблиці та 12 пунктів до зони перехідних матчів.