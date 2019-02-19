Про Пьяченца, которая проиграла со счетом 20:0, была исключена из Серии С

Представитель Серии С Про Пьяченца, которая успела невероятно опозориться в матче с Кунео, официально была исключена из чемпионата.

Про Пьяченца была официально исключена из Серии С после ужасного поражения от Кунео (0:20), сообщает сайт дивизиона.

Поединок Серии C завершился со счетом 20:0 – цвета побежденных защищали лишь 7 юниоров

Футболистам и тренером на протяжении всего сезона не платили зарплату, а команда должна была присутствовать на матче с Кунео, ибо в противном случае будет исключена из Серии С

Как следствие, сыграли 7 представителей академии, Кунео одержал сверхлегкую победу, а руководство лиги лишило Про Пьяченцу статуса участника дивизиона.

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