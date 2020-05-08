УАФ визначила долю Миная після виявлення коронавірусу в команді

Очільник спортивно-медичного департаменту УАФ В'ячеслав Попов розповів про медичний протокол для проведення тренувань і прокоментував виявлення коронавірусу у гравця закарпатського клубу.

"Склали цей документ на підставі документів уряду і провідних клубів Німеччини, Італії та Іспанії. 6 травня ми представили його керівникам УАФ, УПЛ, ПФЛ і профспілки. 8 травня його вже розіслали по клубах. Основні пункти пов'язуються з протиепідемічними заходами у клубах перед початком тренувального процесу. Найголовніше – питання тестування.

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Тестування на коронавірус – попередній етап, коли визначаються антитіла в організмі спортсмена. Основний – тест ПЛР, який дозволяє точно визначити наявність коронавірусу. Ми дуже просимо зробити ці тести до початку тренувального процесу.

У футболіста Миная позитивний результат на коронавірус. Спортсмена відправили на карантин під контролем лікарів. Ми відразу отримали інформацію з клубу про те, що сталося. Будемо вести контроль над спортсменом. Його стан задовільний. Як це вплине на Минай? Ми обговорювали це питання. Будемо діяти згідно з документами, які є в Україні. Гравець буде ізольований, в команді проведеться тестування на ПЛР, команда буде під наглядом, але не буде відсторонена від матчів.

Щодо масок – вони повинні бути у всіх футболістів при транспортуванні до місця тренуванні, в їдальнях або ресторанах, на нарадах. Тренування проходять на великій площі, тому на стадіонах маски не потрібні", – сказав Попов у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про перший випадок зараження коронавірусом серед футболістів – один із гравців першолігового Миная здав позитивний тест на коронавірус.

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