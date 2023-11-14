Останній тур УПЛ перед міжнародною паузою подарував дуже багато цікавих тем для обговорення.

Олександр Шовковський у першому ж матчі після звільнення Луческу показав зміни ігрового стилю Динамо. Кияни впевнено здолали Кривбас, але не слід забувати про раннє вилучення Бескоровайного.

СК Дніпро-1 "вбив" Шахтар і вирвався на вершину таблиці. Чому Сергій Ребров ігнорує головну зірку дніпрян? Чи потрібен збірній України Ярослав Ракицький? Відповіді на ці та інші питання шукайте у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

Довбик – "мазило", Циганкова носять на руках, а Лунін створює проблеми Анчелотті