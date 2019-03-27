Прийомов перейшов у Вітебськ

Український хавбек Володимир Прийомов продовжить кар'єру в чемпіонаті Білорусі.

Вітебськ на своєму офіційному сайті повідомив про перехід українського футболіста Володимира Прийомова. Деталі контракту не повідомляються.

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Перед цим 33-річний півзахисник встиг пограти в екзотичному чемпіонаті Сінгапура в команді ДПММ і навіть ледь не став найкращим бомбардиром першості. Йому не вистачило одного гола до найкращого снайпера.

Раніше Прийомов грав в чемпіонатах України, Ірану та Росії.