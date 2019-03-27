Прийомов перейшов у Вітебськ

Євро-2020 — 27 бер 40
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Україна може вимагати технічну поразку для Люксембургу: російські ЗМІ вказують на схожість історій Мораєса та Жерсона
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Падіння Джеррарда, сенсаційний Блекберн та легендарний камбек Ман Сіті: найкращі чемпіонські розв'язки в історії АПЛАнглія — 27 бер 894
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УЄФА відкрив справу проти України після скарг Португалії та Люксембургу щодо натуралізації МораєсаЄвро-2020 — 27 бер 12329
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"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває МессіСвіт — 27 бер 3248
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Баварія офіційно оголосила про 80-мільйонний трансфер Лукаса ЕрнандесаНімеччина — 27 бер 9604