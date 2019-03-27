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Приемов перешел в Витебск

23:17 5 Читати українською
Приемов перешел в Витебск
Владимир Приемов / ФК Олимпик

Украинский хавбек Владимир Приемов продолжит карьеру в чемпионате Беларуси.

Витебск на своем официальном сайте сообщил о переходе украинского футболиста Владимира Приемова. Детали контракта не сообщаются.

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Перед этим 33-летний полузащитник успел поиграть в экзотическом чемпионате Сингапура в команде ДПММ и даже едва не стал лучшим бомбардиром первенства. Ему не хватило одного гола до лучшего снайпера.

Ранее Приемов играл в чемпионатах Украины, Ирана и России.

Теги
Трансферы Витебск Витебск Украинцы за рубежом Мир Владимир Приёмов Владимир Приёмов
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