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Канали Футбол 1/2 транслюватимуть чемпіонат Бельгії, – ЗМІ

27 березня 22:51 2011 Читать на русском
Канали Футбол 1/2 транслюватимуть чемпіонат Бельгії, – ЗМІ
Руслан Маліновський / УЄФА

Чемпіонат Бельгії з цього тижня буде транслюватись на каналах Футбол 1/2.

Телеканали Футбол 1/2 придбали права на показ чемпіонату Бельгії, повідомляє Sport Arena. За інформацією джерела, матчі цієї першості транслюватимуться вже з цих вихідних.

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У цьому чемпіонаті виступає кілька українців, найяскравішими представниками є Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Роман Безус, Ігор Пластун та Євген Макаренко.

Канали Футбол з наступного сезону втрачають права на показ АПЛ, які придбала Setanta.

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