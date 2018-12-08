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Циганков потрапив у команду групового етапу Ліги Європи за версією FIFA

19:06 323 Читать на русском
Циганков потрапив у команду групового етапу Ліги Європи за версією FIFA
Віктор Циганков / ФК Динамо

Лідер "біло-синіх" Віктор Циганков потрапив до когорти найкращих за підсумками групового етапу Ліги Європи.

Найвідоміший футбольний симулятор FIFA назвав найкращих гравців групового етапу Ліги Європи.

Циганков зацікавив два клуби Серії А – ціна питання 20 млн, – скаут

Окрім Циганкова до команди також потрапили Лофтус-Чік (Челсі), Ло Чельсо (Бетіс), Хавєрц (Байєр), Сократіс (Арсенал) та Даббур (Зальцбург).

Заключний матч групового етапу Ліги Європи Динамо зіграє проти Яблонця 13 грудня на НСК Олімпійський.

Теги
Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи
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