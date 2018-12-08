Хацкевич відреагував на чутки щодо можливого переходу Соля в Динамо

Наставник Динамо Олександр Хацкевич не підтвердив, але і не спростував інтерес до форварда Віллема ІІ Франа Соля.

"Чи правда, що Динамо цікавить нападник Фран Соль? Ми намагаємося підсилити позицію нападника, працюємо над цим, а Фран Соль це буде, чи хтось інший, буде видно. Селекційний відділ клубу займається цим питанням. Ми перебуваємо у стадії пошуку", – сказав Хацкевич на прес-конференції після матчу з Карпатами.

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До слова, раніше у ЗМІ лунала інформація, що на трансфері Соля нібито наполягає особисто тренер киян Олександр Хацкевич. До слова, Фран пообіцяв Віллему, що продовжить контракт на рік, щоб його нинішній клуб зміг заробити на трансфері. Повідомляється, що Динамо може придбати нападника за 5 млн євро.

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