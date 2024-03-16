“Всегда приятно приезжать в лагерь национальной сборной. И не только потому, что сейчас у меня в клубе все хорошо. Просто я скучал за ребятами, за этой внутренней энергией, что есть в команде.

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Конечно, что в клубе была задана нужная нота. Я очень доволен, что смог отличиться, ведь для меня это важно. Надеюсь, что это не последний мой гол в Англии. Буду работать, чтобы голы были и в сборной. Возможно, не такие же, ведь тот мяч был, так сказать, рабочий.

Будет важная игра, и мы настраиваемся только на победу. Это понимают все ребята, поэтому думаю, что все у нас будет хорошо. Считаю, что мы готовы к поединку. Мы отрабатываем все моменты – и стандарты, в том числе. Знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Хорошо, когда у меня есть возможность подключиться и помочь своей команде. Я полностью это поддерживаю.

Здесь мы находимся в очень хороших погодных условиях. В Англии, например, сейчас дожди. И хотя я уже привык к ним, приятно приехать и вспотеть даже при выходе из самолета. Здесь очень хорошие поля и отель. Есть все для полноценной подготовки, поэтому остается только играть", – цитирует Забарного официальный сайт УАФ.

Поединок с боснийцами состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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