"Конкретну суму озвучувати не буду. Якщо відверто, сам не знаю. Напередодні поєдинку з "гірниками" засновник Агробізнеса Олег Собуцький нас поінформував, що у разі виходу у півфінал команду чекає винагорода. Серйозніша, ніж за перемогу у календарному матчі чемпіонату України.

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Я завжди дотримувався думки, щоб здолати фаворита, потрібні неймовірна самовіддача, кураж голкіпера і трохи фарту. Зрештою, так все і сталося.

Також упіймав себе на думці, що приємно бути причетним до написання історії. Агробізнес під моїм керівництвом вперше переміг команду такого високого рівня, що дозволило відкрити двері у півфінал Кубка України, де футболісти з Волочиська раніше не виступали. Також вперше Агробізнес пішов на зимові канікули на чолі турнірної таблиці Першої ліги. Дуже хочеться сподіватися, що з пріоритетною метою на сезон – завоюванням путівки в елітний дивізіон, зуміємо впоратися", – сказав Чижевський у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Шахтар у матчі з першоліговим Агробізнесом вилетів з Кубка України, пропустивши єдиний гол в екстра-таймі. Підопічні Олександра Чижевського у півфіналі турніру зустрінуться з Динамо.

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