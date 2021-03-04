"Приємно бути причетним до написання історії": Чижевський розповів про преміальні за перемогу над Шахтарем
Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський зізнався, що команда отримає приємний бонус за сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном України.
"Конкретну суму озвучувати не буду. Якщо відверто, сам не знаю. Напередодні поєдинку з "гірниками" засновник Агробізнеса Олег Собуцький нас поінформував, що у разі виходу у півфінал команду чекає винагорода. Серйозніша, ніж за перемогу у календарному матчі чемпіонату України.
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Я завжди дотримувався думки, щоб здолати фаворита, потрібні неймовірна самовіддача, кураж голкіпера і трохи фарту. Зрештою, так все і сталося.
Також упіймав себе на думці, що приємно бути причетним до написання історії. Агробізнес під моїм керівництвом вперше переміг команду такого високого рівня, що дозволило відкрити двері у півфінал Кубка України, де футболісти з Волочиська раніше не виступали. Також вперше Агробізнес пішов на зимові канікули на чолі турнірної таблиці Першої ліги. Дуже хочеться сподіватися, що з пріоритетною метою на сезон – завоюванням путівки в елітний дивізіон, зуміємо впоратися", – сказав Чижевський у коментарі виданню Meta Ratings.
Нагадаємо, Шахтар у матчі з першоліговим Агробізнесом вилетів з Кубка України, пропустивши єдиний гол в екстра-таймі. Підопічні Олександра Чижевського у півфіналі турніру зустрінуться з Динамо.
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