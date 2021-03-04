"Ми знали, проти кого граємо. Але я говорив своїм футболістам, що дисципліна б'є клас, я наполягав, щоб вони терпіли. Вони це зробили. А свій момент ми завжди матимемо – його і використали. Найголовніше, що дотерпіли, витримали темп, який нав'язав Шахтар.

Агробізнес – Шахтар – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Могли ще забити і пропустити. Я вдячний своїм футболістам за витримку. Тільки респект. Мене хвилювало, що ми прилетіли з +22 і зовсім інших полів. Переживав, що футболісти просто не витримають, ніхто не очікував, що буде додатковий час. Ми на правильному шляху. Якщо команда витримала і додатковий час – значить, ми в хорошому фізичному стані.

Найголовніше, що футболісти виконують настанови. Ми просили терпіти, перебудовуватися, тому що знали, що у Шахтаря всі технічні футболісти, треба було більше без м'яча бігати. Вони терпіли – молодці. У "гірників" 25 осіб, кожен грає за свою збірну. У другому таймі вийшли футболісти, у яких було більше ігрової практики. Вони вливали свіжу кров, а у нас немає футболістів такої якості. Виходимо з того, що є.

Герої – вся команда. Не буду нікого виділяти. Вся команда терпіла, бігала, виходило-не виходило. Я завжди кажу своїм футболістам, що може не виходити, але потрібно завжди бігати, тому що не можна пробачити, якщо футболіст не добігає або ногу прибирає. Не пробачу", – сказав Чижевський у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Шахтар у матчі з першоліговим Агробізнесом вилетів з Кубка України, пропустивши єдиний гол в екстра-таймі.

Шахтар програв Агробізнесу і вилетів з Кубка України – вилучення, незабитий пенальті та "вкрадений" асист голкіпера