"Приятно быть причастным к написанию истории": Чижевский рассказал о премиальных за победу над Шахтером
Главный тренер Агробизнеса Александр Чижевский признался, что команда получит приятный бонус за сенсационную победу над действующим чемпионом Украины.
"Конкретную сумму озвучивать не буду. Если откровенно, сам не знаю. Накануне поединка с "горняками" основатель Агробизнеса Олег Собуцкий нас проинформировал, что в случае выхода в полуфинал команду ждет вознаграждение. Серьезнее, чем за победу в календарном матче чемпионата Украины.
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Я всегда придерживался мнения, чтобы одолеть фаворита, нужны невероятная самоотдача, кураж голкипера и немного везения. В конце концов, так все и произошло.
Также поймал себя на мысли, что приятно быть причастным к написанию истории. Агробизнес под моим руководством впервые победил команду такого высокого уровня, что позволило открыть двери в полуфинал Кубка Украины, где футболисты из Волочиска ранее не выступали. Также впервые Агробизнес ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы Первой лиги. Очень хочется надеяться, что с приоритетной целью на сезон – завоеванием путевки в элитный дивизион, сумеем справиться", – сказал Чижевский в комментарии изданию Meta Ratings.
Напомним, Шахтер в матче с перволиговым Агробизнесом вылетел из Кубка Украины, пропустив единственный гол в экстра-тайме. Подопечные Александра Чижевского в полуфинале турнира встретятся с Динамо.
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