"Конкретную сумму озвучивать не буду. Если откровенно, сам не знаю. Накануне поединка с "горняками" основатель Агробизнеса Олег Собуцкий нас проинформировал, что в случае выхода в полуфинал команду ждет вознаграждение. Серьезнее, чем за победу в календарном матче чемпионата Украины.

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Я всегда придерживался мнения, чтобы одолеть фаворита, нужны невероятная самоотдача, кураж голкипера и немного везения. В конце концов, так все и произошло.

Также поймал себя на мысли, что приятно быть причастным к написанию истории. Агробизнес под моим руководством впервые победил команду такого высокого уровня, что позволило открыть двери в полуфинал Кубка Украины, где футболисты из Волочиска ранее не выступали. Также впервые Агробизнес ушел на зимние каникулы во главе турнирной таблицы Первой лиги. Очень хочется надеяться, что с приоритетной целью на сезон – завоеванием путевки в элитный дивизион, сумеем справиться", – сказал Чижевский в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Шахтер в матче с перволиговым Агробизнесом вылетел из Кубка Украины, пропустив единственный гол в экстра-тайме. Подопечные Александра Чижевского в полуфинале турнира встретятся с Динамо.

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