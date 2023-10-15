Євро-2024, відбір

Група D

Туреччина – Латвія – 4:0

Голb: Акгюн, 58, Тосун, 83, 90+2, Актюркоглу, 87

Уельс – Хорватія – 2:1

Голи: Вілсон, 47, 60 – Пашаліч, 75

Група Е

Польща – Молдова – 1:1

Голи: Свідерскі, 53 – Ніколаеску, 26

Група І

Румунія – Андорра – 4:0

Голи: Станчу, 23, Хаджі, 28, Марін, 44 (пен), Коман, 50

Іспанія перемогла Норвегію та разом з Шотландією вийшла на Євро-2024 – Холанд не зміг кваліфікуватись через відбір

Туреччина розгромила Латвію та вийшла на Євро-2024. За спиною турків у групі D неочікуваний поворот. Хорватія у надважливому матчі програла Уельсу. Вілсон у красивому стилі оформив дубль: спершу акуратним ударом завершив вертикальну атаку, а потім головою підправив навіс Джеймса. Уельс зрівнявся з Хорватією за очками (по 10) та піднявся на друге місце. Румунія розгромила Андорру та очолила групу І.

Польща продовжує провалювати кваліфікацію. "Кадра" вдома не змогла переграти Молдову. Господарі взагалі пропустили першими – Ніколаеску забив після подачі кутового. Мілік змарнував кілька моментів, а Лєвандовскі не грав через травму. У другому таймі Свідерскі скористався пасом Зєліньскі та зрівняв рахунок. У підсумку нічия. Польща йде третьою в групі з 10 очками, Молдова – четвертою (9 балів), однак з грою в запасі.