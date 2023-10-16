Польща розписала нічию з Молдовою в рамках кваліфікації на Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кваліфікація на Євро-2024, Група Е

Польща – Молдова – 1:1

Голи: Свідерскі, 53 – Ніколаеску, 26

Схоже, у проблемах збірної Польщі винен не тренер. Навіть після зміни наставника результати не стали кращими. Перемогу над Фарерськими островами не можна вважати показником, а сьогодні "Кадра" зазнала нового фіаско.

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Здавалося, поляки на власному полі повинні були докласти максимум зусиль, щоб поквитатися за виїзну поразку, але вдалося вибороти лише нічию, яка максимально ускладнює боротьбу за вихід із групи. Польщі навіть перемоги в останньому турі може не вистачити. У Молдови шанси ще гірші.